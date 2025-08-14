В Госдуме ответили, повлияют ли удары ВСУ на переговоры Путина и Трампа Депутат Колесник: удары ВСУ не скажутся глобально на переговорах Путина и Трампа

Удары Вооруженных сил Украины по мирным городам России никак не повлияют на переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоятся 15 августа на Аляске, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, от встречи глав государств не стоит ждать прорывных решений.

Повлияют ли удары ВСУ по мирным городам РФ на переговоры Путина и Трампа? Понятно, военное время, потери есть, но это не те потери, которые могут генерально повлиять на переговорные позиции. Конечно, это будет учитываться, тем не менее переговоры состоятся. Я бы не ждал от них там каких-то прорывных решений, но тем не менее сам факт встречи Путина и Трампа — это уже хорошо, — пояснил Колесник.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом сохранять спокойствие в преддверии встречи Путина и Трампа. Он призвал граждан проявить терпение и полностью довериться президенту РФ в ходе предстоящих переговоров.