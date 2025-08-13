Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 19:37

Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом

Алаудинов призвал россиян набраться терпения перед саммитом на Аляске

Владимир Путин

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом сохранять спокойствие в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В своем Telegram-канале военный призвал граждан проявить терпение и полностью довериться главе государства в ходе предстоящих переговоров.

Всех прошу набраться терпения, абсолютно не надо озираться, смотреть в сторону Трампа. <…> Нет, мы должны наблюдать за нашим президентом. <…> Все остальное — это ерунда, — заявил Алаудинов.

Генерал отметил, что россияне могли бы быть благодарны Трампу, если бы он смог завершить конфликт с учетом российских интересов, однако выразил скепсис относительно добрых намерений американского лидера. Алаудинов подчеркнул, что полностью доверяет действиям российского президента на предстоящих переговорах.

Ранее он предупредил, что руководство ВСУ стянуло к российскому приграничью военных Сил специальных операций и наемников для провокации на одном из направлений в преддверии саммита на Аляске. По его словам, их вывели со всех участков фронта, доукомплектовали, подготовили и дооснастили.

