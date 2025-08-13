Алаудинов предупредил о планах Киева на фоне переговоров Путина и Трампа Алаудинов: Киев сосредоточил на границе с Россией наемников и ССО ВСУ

Руководство ВСУ стянуло к российскому приграничью военных Сил специальных операций и наемников для провокации на одном из направлений, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, которые приводит ТАСС, их вывели со всех участков фронта, доукомплектовали, подготовили и дооснастили.

По информации, которую мы получаем сейчас, силы, которые сконцентрированы для того, чтобы ударить на одном из участков. Пока мы не можем с уверенностью сказать, какой это будет участок территории. Мы можем отметить, что это ССО Украины, которые состоят из, скажем так, специалистов, которые у них еще остались, одни из самых боеспособных подразделений, — подчеркнул Алаудинов.

До этого в Минобороны сообщили, что Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области для срыва встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. По данным ведомства, ожидается удар по густонаселенным жилым кварталам или больнице в Чугуеве.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили своих солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска. По словам российских бойцов, попытка закончилась для них полным провалом. Уточняется, что подразделения ВС РФ ликвидировали всех украинских штурмовиков. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.