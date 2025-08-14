Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Военэксперт раскрыл, насколько опасен для России украинский «Сапсан»

Военэксперт Дандыкин: украинская ракета «Сапсан» могла бы долететь до Москвы

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украина разрабатывает оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», заявленная дальность ракеты которого до 700 км, она способна долететь до Москвы и других ключевых городов России, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он связал эти планы с «больными амбициями» украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, ОТРК «Сапсан» по своим характеристикам напоминает российский «Искандер».

Украина пытается разработать ОТРК наподобие позднесоветских комплексов, пытается скопировать наш «Искандер». Киев его назвал «Сапсаном» — самая быстра птица. Заявленная дальность — до 700 км. Вы понимаете, что если ее запустить из Черниговской или Сумской области, то она долетела бы до Москвы и даже дальше? Это очень серьезно. И до Нижнего Новгорода, не говоря о Брянске. У Зеленского больные фантазии, картины висят [в кабинете] с горящим Кремлем и крейсером «Москва», — пояснил Дандыкин.

Ранее ФСБ представила аудиозаписи разговора сотрудников ВПК Украины о производстве дальнобойных ракет «Сапсан». В одной из аудиодорожек обсуждается контракт на выпуск упомянутого комплекса. На другой записи собеседники коснулись мер безопасности на Павлоградском заводе, которые оказались неэффективными.

