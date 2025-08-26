ВС РФ освободили Серебрянский лес: что известно, как идет наступление

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ выбили противника из Серебрянского леса, бои за который шли с 2022 года. Что об этом известно, какая на самом деле ситуация, как развивается наступление ВС РФ?

Серебрянский лес наш или нет? Удалось ли выбить ВСУ

Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объявил, что российские войска почти полностью зачистили Серебрянское лесничество. Бои за оборонительный район ВСУ в Серебрянском лесу близ границы ДНР и ЛНР шли с 2022 года.

«На данный момент мы можем констатировать, что Серебрянское лесничество почти полностью зачищено. Бойцы подразделений МО России надводят последние штрихи, дочищая некоторые участки, а в основном они уже полностью выбили противника из Серебрянского лесничества и двигаются дальше», — говорит Алаудинов в аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале «Шустрый СпН „Ахмат“».

Ранее о потере позиций в Серебрянском лесу написали украинские Telegram-каналы и СМИ.

«Оборона Серебрянского лесничества подходит к своему завершению. Дела там, мягко говоря, не очень. Если не сказать совсем плохие», — написал украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

Украинский военный с позывным Алекс заявил, что к поражению ВСУ в Серебрянском лесу привела не какая-то конкретная ошибка командования, а «целая цепочка событий и решений, которые постепенно нарастали, [в то время как] ответственные стратеги не смогли разглядеть потенциальных угроз и принять хоть какие-то меры».

Другие Telegram-каналы призвали не торопиться с объявлением победы.

«С мест сообщают, что в Серебрянском лесу еще не все так радужно. Бои идут, серая зона приличная», — указал автор канала Condottiero.

Украинские источники также пишут о тяжелейших боях за оставшуюся часть Серебрянского леса и в восточной части природного парка «Святые горы».

Впрочем, длительное время ВСУ не удастся удерживать эти позиции.

«Волшебный Серебрянский лес практически потерян для ВСУ, как и прилегающие территории. Сопротивляться некому. Более того, из Сумской области сейчас перебрасывают ряд накопленных резервов на Покровское направление. Дефицит ресурсов у ВСУ в действии. Это дает плацдарм для прямого артиллерийского контроля Славянско-Краматорской агломерации с севера», — указывает Telegram-канал Win/Win.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как наступают ВС РФ на Северском направлении

Украинские источники называют ситуацию очень сложной, поскольку контроль над Серебрянским лесом открывает ВС РФ путь с севера к Славянску и Краматорску. Ключевой точкой в наступлении ВС РФ стала Серебрянка, в которую смогли войти русские войска. От успеха ВС РФ зависит судьба крупной группировки ВСУ.

«Продолжаются тяжелые бои вокруг Серебрянки и Выемок, из локации частично выведены элитные отряды БПЛА ВСУ SIGNUM, но до полной зачистки еще далеко. До Северска около 4,5 км, дорога на Ямполь под частичным контролем, а выход на Дроновку и в тыл северской группировки поставит пятитысячное формирование ВСУ под угрозу захвата в котел», — указывает Telegram-канал «Сварщики».

Того же опасаются в украинских Telegram-каналах.

Mash указывает, что под Северском рискуют оказаться в окружении порядка 5000 бойцов ВСУ.

«Украинские 10, 54, 81 и 109-я бригады пытаются сопротивляться, но наши теснят их к Северску, отрезая от путей снабжения, как под Константиновкой, Покровском и Купянском», — утверждает Mash.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

