26 августа 2025 в 10:00

ВСУ выбили из Серебрянского лесничества

Алаудинов: Серебрянское лесничество в ЛНР почти полностью зачищено от ВСУ

Подразделения ВСУ практически полностью вытеснены из Серебрянского лесничества в ЛНР, рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, которые передает ТАСС, этот район был зоной активных боев — противник регулярно направлял туда силы. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

У нас шли контрнаступательные действия друг против друга: то мы их выдавливали, то они обратно возвращали эти участки в силу разных обстоятельств. На данный же момент мы можем констатировать, что Серебрянское лесничество почти полностью зачищено, — сказал он.

Ранее командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам рассказал, что солдаты ВСУ поджигают свои позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно оставить их. По его словам, таким образом украинские военные, в частности, уничтожают блиндажи.

Тем временем стало известно, что в 92-й бригаде ВСУ началась вспышка туберкулеза. С этим связана низкая активность украинских военных на Харьковском направлении. В бригаде начали расследование, а волонтеры экстренно собирают лекарства для военнослужащих.

