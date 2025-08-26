«Преподносят как прилет»: в «Ахмате» раскрыли маневры ВСУ в луганском лесу

«Преподносят как прилет»: в «Ахмате» раскрыли маневры ВСУ в луганском лесу РИА Новости: ВСУ поджигают свои позиции, чтобы сбежать из лесничества в ЛНР

Солдаты ВСУ поджигают свои позиции в Серебрянском лесничестве в ЛНР, чтобы самовольно оставить их, рассказал командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам. По его словам, которые приводит РИА Новости, таким образом украинские военные, в частности, уничтожают блиндажи.

Пехотные позиции нет-нет и тоже ухищряются отойти. И чтобы их просто не расстреливали — поджигают позиции и преподносят это как прилет. И откатываются потихоньку-потихоньку назад, — пояснил он.

Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российскими войсками города Кременной. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть — украинская армия.

Ранее Шрам рассказывал, что ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва РФ в Серебрянском лесничестве. По его словам, осталась лишь тероборона, которая состоит из мобилизованных.

Также стало известно, что операторы БПЛА группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику противника на Южно-Донецком направлении. В Минобороны РФ указали, что группу ВСУ обнаружили в лесу.