Операторы БПЛА группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику противника на Южно-Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что группу ВСУ обнаружили в лесу.

Живая сила украинских боевиков была поражена. Кроме того, в этом же районе расчеты ударных FPV-дронов поразили автотранспорт, в котором националисты перевозили боеприпасы и снаряжение к линии боевого соприкосновения, — говорится в публикации МО.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за сутки уничтожили четыре украинские управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, сбит 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В ведомстве уточнили, что с начала проведения спецоперации ликвидированы 665 самолетов, 283 вертолета и 79 473 дрона.

До этого российские военные освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. В операции участвовали подразделения группировки войск «Восток». Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что продвижение российских войск в Днепропетровской области осложняет переброску резервов ВСУ. По его словам, речь идет о подразделениях, действующих в Славянско-Краматорской агломерации и Павлограде.