25 августа 2025 в 12:15

В Минобороны привели детали работы ПВО России за сутки

Минобороны России: средства ПВО за сутки сбили четыре авиабомбы ВСУ

Российские средства ПВО сбили за сутки четыре украинские авиабомбы и два снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, также речь идет о 151 БПЛА самолетного типа.

Сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, всего с начала проведения СВО ликвидированы: 665 самолетов, 283 вертолета, 79 473 БПЛА, 625 ЗРК. Также речь идет о 24 776 танках и других боевых бронированных машинах, 1588 боевых машинах реактивных систем залпового огня, 28 902 орудиях полевой артиллерии и минометах, 40 372 единицах специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что младший сержант Сергей Пироженко проявил героизм во время обстрела со стороны ВСУ. После выполнения боевых задач его взвод попал под огонь противника, и он, несмотря на собственное ранение, эвакуировал раненых сослуживцев в безопасный район.

