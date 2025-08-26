Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В одной из бригад ВСУ началась вспышка туберкулеза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 92-й бригаде ВСУ началась вспышка туберкулеза, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что с этим связана низкая активность украинских военных на Харьковском направлении. В бригаде начали расследование, а волонтеры экстренно собирают лекарства для военнослужащих.

На Харьковском направлении низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около пяти тысяч украинских военных рискуют оказаться в окружении в районе Северска в ДНР. После взятия села Серебрянка ВС России развивают наступление с нескольких направлений, стремясь замкнуть кольцо вокруг города. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Одновременно силы 123-й мотострелковой бригады и БАРС-16 давят на фланг у Спорного и Ивано-Дарьевки, с юга продвигается 88-е соединение. Сопротивляться пытаются 10, 54, 81 и 109-я бригады ВСУ, но российские военные теснят их к Северску, отрезая от путей снабжения, как под Купянском, Покровском и Константиновкой. Кроме того, ВС России вытесняют ВСУ из Серебрянского лесничества.

