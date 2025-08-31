Удар по жилому дому в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 31 августа

31 августа беспилотник ВСУ прицельно атаковал жилые дома в Белгороде. Сколько БПЛА запустили по городам России в ночь на 31 августа, где были атаки, что известно о жертвах и пострадавших?
Сколько БПЛА атаковало Россию в ночь на 31 августа
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 31 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА самолетного типа.
«11 БПЛА [перехвачено и уничтожено] над территорией Волгоградской области, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, по одному БПЛА — над территорией Белгородской и Брянской областей», — сообщила пресс-служба МО РФ.
Что известно о налете БПЛА на Белгород
Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство во двор жилой многоэтажки в Белгороде. Пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома пострадали двое. Мужчину и женщину, получивших контузии и слепые осколочные ранения, бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Повреждены одна квартира и семь автомобилей», — объявил губернатор в своем Telegram-канале.
Еще одна женщина пострадала в результате сброса взрывного устройства в селе Новая Таволжанка, в тяжелом состоянии ее доставили в Шебекинскую ЦРБ.
Ранее Гладков сообщил о двух пострадавших от атаки БПЛА жителях села Смородино Грайворонского района. Одним из них оказался трехлетний ребенок.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Где еще были атаки БПЛА на 31 августа
Очевидцы сообщили о серии взрывов, которые прогремели над городом Миллерово в Ростовской области. Было слышно не менее четырех-пяти взрывов.
Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что атака на Ростовскую область была успешно отражена.
«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах. По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», — объявил Слюсарь в своем Telegram-канале.
Не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом, очевидцы слышали звуки моторов БПЛА в южной части города. По их сообщениям, дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону.
«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Локальные возгорания сухой растительности, возникшие в южных районах региона в результате падения обломков БПЛА, оперативно потушены. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова — работают саперы», — сообщил губернатор Андрей Бочаров.
В Херсонской области БПЛА сбросил снаряд на машину депутата Алешкинского совета Алексея Зоголя.
«Автомобиль моментально вспыхнул. Сам Зоголь чудом остался жив — его увезла скорая. Врачи говорят о контузии мозга, осколочных ранениях рук, ног и ожогах первой степени», — сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
