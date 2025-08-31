Удар по жилому дому в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 31 августа

31 августа беспилотник ВСУ прицельно атаковал жилые дома в Белгороде. Сколько БПЛА запустили по городам России в ночь на 31 августа, где были атаки, что известно о жертвах и пострадавших?

Сколько БПЛА атаковало Россию в ночь на 31 августа

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 31 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА самолетного типа.

«11 БПЛА [перехвачено и уничтожено] над территорией Волгоградской области, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, по одному БПЛА — над территорией Белгородской и Брянской областей», — сообщила пресс-служба МО РФ.

Что известно о налете БПЛА на Белгород

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство во двор жилой многоэтажки в Белгороде. Пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома пострадали двое. Мужчину и женщину, получивших контузии и слепые осколочные ранения, бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Повреждены одна квартира и семь автомобилей», — объявил губернатор в своем Telegram-канале.

Еще одна женщина пострадала в результате сброса взрывного устройства в селе Новая Таволжанка, в тяжелом состоянии ее доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Ранее Гладков сообщил о двух пострадавших от атаки БПЛА жителях села Смородино Грайворонского района. Одним из них оказался трехлетний ребенок.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Городская больница № 2 в Белгороде Фото: Антон Вергун/ТАСС

Где еще были атаки БПЛА на 31 августа

Очевидцы сообщили о серии взрывов, которые прогремели над городом Миллерово в Ростовской области. Было слышно не менее четырех-пяти взрывов.

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что атака на Ростовскую область была успешно отражена.

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах. По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», — объявил Слюсарь в своем Telegram-канале.

Не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом, очевидцы слышали звуки моторов БПЛА в южной части города. По их сообщениям, дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону.

«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Локальные возгорания сухой растительности, возникшие в южных районах региона в результате падения обломков БПЛА, оперативно потушены. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова — работают саперы», — сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В Херсонской области БПЛА сбросил снаряд на машину депутата Алешкинского совета Алексея Зоголя.

«Автомобиль моментально вспыхнул. Сам Зоголь чудом остался жив — его увезла скорая. Врачи говорят о контузии мозга, осколочных ранениях рук, ног и ожогах первой степени», — сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

