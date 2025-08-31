День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 07:45

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 августа: инфографика

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ночь на 31 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Волгоградской области, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Брянской областей, — сообщили в ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

