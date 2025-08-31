«Герани» выключили свет в Черноморске: удары по Украине 31 августа

ВС РФ серией точных ударов парализовали работу серой логистики ГУР Украины. Сколько БПЛА выпустили по целям на Украине 31 августа, почему отключился свет под Одессой, как горят военные заводы в Павлограде?

Сколько БПЛА выпустили по целям на Украине 31 августа

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 31 августа армия России запустила по целям на Украине 142 ударных беспилотника типа «Герань-2».

Украинская сторона подтверждает попадание 16 ударных БПЛА в 10 локациях и падение обломков на шести локациях. Реальное количество попаданий может быть значительно больше.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах по Павлограду 31 августа

Около полуночи российские БПЛА атаковали цели в Днепропетровской области. Наиболее мощные удары были нанесены по Синельниково и Павлограду.

Telegram-канал «Донбасский партизан» пишет, что в Синельниково российские БПЛА нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений Сил специальных операций Украины. Украинский спецназ разместился на территории агропредприятия «Синельниково-Агро». Система спутникового наблюдения за пожарами FIRMS фиксирует пожары в районе города.

Также сообщается об ударе по ж/д узлу в Синельниково.

В Павлограде вновь под удар попали Павлоградский химический и Павлоградский механический заводы. Очевидцы сообщили о ярких вспышках и масштабных пожарах в районе производств.

«Донбасский партизан» отмечает, что на территории Павлоградского химзавода после ночного удара зафиксирована многоступенчатая детонация ракетного топлива и множественные вторичные взрывы различной мощности, сопровождающиеся яркими вспышками и разлетом фрагментов.

«Характер огня, несколько очагов возгорания и динамика повторных разрывов указывают на то, что поражение пришлось именно по хранилищам компонентов твердого топлива, что вызвало цепную реакцию детонации и возгорания», — указывает Telegram-канал.

В Днепропетровской области FIRMS фиксирует пожары на территории промпредприятия в Вербовском, огромный пожар в районе села Зеленый Гай (Васильковский район) и огромный пожар в излучине реки Самары, где на территории Самарского бора находится танковый полигон ВСУ. О характере пораженных там целей не сообщается.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВС РФ выключили свет в Одессе 31 августа

Незадолго до полуночи ВС РФ нанесли серию прицельных ударов БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры в районе города Черноморска (Ильичевск) под Одессой.

По данным «Донбасского партизана», целью первой атаки стала подстанция ПС 110 кВ «Ильичевск». Кроме того, «Герани» уничтожили расположенные рядом объекты тяговой инфраструктуры украинских железных дорог: тяговую подстанцию «Каскад ДПР-201 Ильичевск» и комплектную тяговую подстанцию 27,5/5–10 кВ, которая обеспечивала электропитание железнодорожного узла и прилегающей портовой инфраструктуры.

Украинский оператор ДТЭК официально заявил об отсутствии света в части Белгород-Днестровского района. Глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что без электричества остались более 29 тысяч абонентов.

«Вот и спокойной ночи!» — смеются в соцсетях.

Второй удар БПЛА пришелся по рыбному порту Черноморска. Повреждения получило иностранное грузовое судно под флагом Сан-Томе и Принсипи.

«Донбасский партизан» указывает, что в ходе атаки на порт повреждено иностранное судно, задействованное в серой логистике ГУР Украины. Зафиксировано не менее пяти прямых попаданий, вызвавших масштабные возгорания и вторичную детонацию грузов.

Согласно данным источников, на борту находились комплектующие для беспилотных катеров (БЭК), системы управления и электроника для дальнобойных ударных беспилотников и взрывчатка для БЭК и БПЛА, которую не могут производить на территории Украины.

Третий удар в Черноморске пришелся по железнодорожному паромному комплексу: около 01:50 ночи было уничтожено оборудование и составы. По данным FIRMS, в районе порта Черноморска продолжается сильный пожар.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары по целям на Украине 31 августа

Telegram-канал LOSTARMOUR приводит список всех ударов по целям на Украине в ночь на 31 августа.

В Харьковской области удары зафиксированы в районе Боровой, Изюма, Волчанска, Хатнего и Веселого. В Сумской области — в районе Сум, Хотени и Ворожбы. В Запорожской области под удар попали окрестности Запорожья и Камышеваха. В Николаевской области дальнобойные бомбы с УМПК нанесли поражение в районе Очакова и Куцуруба. В Черниговской области были взрывы в районе Бахмача.

На неподконтрольной территории Донбасса под удар попали силы ВСУ в районе Белозерского, Новодонецкого, Рай-Александровки и Славянска.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

