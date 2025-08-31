Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии

Россия депортирует польских байкеров, которые устроили несанкционированную акцию в Тверской области. Что там произошло, что за байкеры-националисты, как они проникли в РФ?

Чем закончилась вылазка польских байкеров в Россию

Управление МВД РФ по Тверской области объявило, что группе польских байкеров-националистов, которые устроили несогласованную акцию на мемориале в селе Медном Тверской области, запретили въезд в Россию на пять лет.

Всего было задержано 39 человек, в том числе двое несовершеннолетних. На них составили административные протоколы за нарушение режима пребывания иностранных лиц в РФ. В МВД РФ не комментировали акцию, которую устроили поляки на мемориале у села Медного.

Что за мемориал «Медное», при чем здесь поляки

Мемориальный комплекс «Медное» был создан в 2000 году, он находится в 35 км от Твери рядом с трассой М-10. Согласно версии правительства Польши, в апреле — мае 1940 года там были расстреляны и захоронены более 6300 поляков, арестованных НКВД на территории Польши в 1939-м. 2 сентября 2000 года открыт памятник расстрелянным полякам; предполагавшийся по проекту памятник расстрелянным там же советским гражданам поставлен не был.

28 августа десятки польских байкеров (по версии СМИ, члены националистической организации «Всепольская молодежь») провели у памятника в Медном обряд с участием католического священника. По данным СМИ, участвовали 44 человека, которые зажгли факелы и выкрикивали антироссийские лозунги. Охранники мемориала никак не вмешивались в происходящее. На месте проведения факельного ритуала националисты оставили венок с лозунгом Pomnimy Miednoje («Помним Медное»).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Член Российского военно-исторического общества Максим Кормушкин в разговоре со СМИ отметил, что раньше поляки всегда просили разрешения на проведение акций в Медном. Он предположил, что байкеры могли устроить демарш в пику российским экспертам, которые пришли к выводу, что доказательств расстрела шести тысяч поляков в Медном нет.

«Это пересыльные списки фактически. Их в 90-е годы выдали за расстрельные. Проводились эксгумации: более 240 останков было найдено — 240 человек, не тысяч. Всех должны были, по их версии, расстреливать в затылок. А пулевые отверстия были либо во лбу, либо их на черепе вообще не было. Соответственно, это вообще какие-то другие останки, которые выдавали [за расстрелянных НКВД поляков]», — объяснил Кормушкин.

Акция поляков, которые скрытно проникли в Россию с целью политической провокации, вызвала резкое раздражение в патриотическом сегменте Telegram.

«С памятниками полякам-антисоветчикам надо поступать ровно так, как они поступили в Польше с памятниками нашим героям — освободителям Польши от нацистов. Нам эти польские памятники не нужны. Польские кости в русской земле нам не нужны», — объявил в своем канале сенатор Дмитрий Рогозин.

Мемориальный комплекс «Медное» в Тверской области Фото: EPA/ТАСС

Кто входит во «Всепольскую молодежь», чем они известны, как оказались в России

Известно, что польские байкеры приехали в Россию через территорию Белоруссии. Предположительно, они въезжали по одному, чтобы не привлекать внимания.

«В ночь с 25 на 26 августа 2025 года через КПП пропуска „Бурачки“ и „Убылинка“ (Псковская область) на территорию РФ на мотоциклах въехало 44 гражданина Польши. При оформлении пересечения границы они указали „туризм“ как цель посещения. Организаторами стали члены так называемой „Всепольской молодежи“ — старейшего националистического формирования в стране. Последователи организации прославляли Гитлера и выступали за дружбу с Третьим рейхом. Более того, русских и белорусов они не считают народами, так как до сих пор мечтают о воссоздании Речи Посполитой, только без белорусов, украинцев и русских», — сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Всепольская молодежь» — одна из старейших польских националистических организаций. Она была создана в 1922 году на примере фашистского движения «Фаланга» в Испании. Ее активисты были антисемитами, восхваляли фашизм Муссолини и нацизм Гитлера, пока не осознали угрозу, которую нацистская Германия представляла для Польши. Организацию запретили в советской Польше в 1945 году и возродили только в 1989-м.

Во «Всепольской молодежи» заявили польским СМИ, что не имеют отношения к акции. По данным Kresy.pl, в акции могли участвовать члены ассоциации Kocham Polskę («Любовь к Польше») — они устроили мотоциклетный заезд, чтобы почтить память поляков, убитых в Понарах в Литве, урочище Куропаты в Белоруссии и в Медном, Катыни и Смоленске в России.

«Русофобы потеряли берега», — возмущаются пользователи в соцсетях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МИД Польши и польское посольство в Москве утверждают, что акцию проводили «работники мемориального комплекса в соответствии с указаниями местной прокуратуры в Твери, а следовательно, по прямой инициативе российской стороны», утверждает Kresy.pl.

Читайте также:

«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины

«Герани» выключили свет в Черноморске: удары по Украине 31 августа

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 августа: где сбои в РФ