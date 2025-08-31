Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 августа: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 31 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Свердловской области, Москве, Челябинской области, Санкт-Петербурге, Тюмени и других регионах России. Проблемы наблюдаются у абонентов сотовых операторов Т2, МТС, «МегаФон», Yota и «Билайн». Что об этом известно, в чем причина?

Где в России не работает мобильный интернет 31 августа

По данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 31 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из разных регионов по всей стране. Абоненты Т2, МТС, Yota, «МегаФона», «Билайна» сообщают, что из-за резкого снижения скорости интернета и отсутствия сигнала они не могут пользоваться базовыми бытовыми действиями с помощью смартфонов — использовать поисковые системы, банковские приложения, маркетплейсы и мессенджеры. Во многих регионах наблюдаются проблемы с геопозиционированием и невозможностью пользоваться навигатором в автомобилях.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 31 августа поступило от пользователей Т2. 33% жалоб приходятся на Свердловскую область, 15% — на Москву, 12% — на Челябинскую область, 8% — на Тюмень, 4% — на Санкт-Петербург, Приморский, Красноярский и Пермский края, Воронежскую, Новосибирскую, Владимирскую и Ярославскую области.

Почему не работает мобильный интернет 31 августа

На фоне массированных атак БПЛА со стороны Украины российские региональные и федеральные власти предупреждали о возможности ограничения работы мобильного интернета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что меры связаны с обеспечением безопасности граждан и они оправданны.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — говорил он.

Как получить доступ в Сеть

В случае отключения или слабого сигнала мобильного интернета рекомендуется перерегистрировать смартфон в Сети — выключить и включить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может помочь восстановить соединение на протоколах с меньшей скоростью, например 2G или 3G. При отсутствии сигнала можно вручную выбрать доступную Сеть в настройках телефона.

Минцифры согласовало с операторами схему, обеспечивающую доступ к Сети в условиях ограничений.

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — заявили в пресс-службе оператора Т2.

