Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских

Певице Насте Каменских, осудившей спецоперацию на Украине, пришлось оправдываться из-за исполнения песен на русском языке. Что об этом известно, может ли она вернуться в РФ?

Что Каменских сказала об исполнении песен на русском

Украинская певица Настя Каменских прокомментировала критику в свой адрес из-за исполнения песен на русском языке, сообщает издание «Страна.ua». Артистка в августе выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке. На концертах она исполняла свои композиции на русском языке, в частности «Это моя ночь» и «Красное вино».

«Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь», — сказала певица со сцены.

В марте сообщалось, что Каменских, осудившая проведение СВО, готова спеть для слушателей с российским гражданством за рубежом. Тогда стало известно, что официально Каменских поет только на украинском и испанском языках. Однако она может исполнить хиты на русском языке, если заказчику удастся договориться с менеджментом.

Каменских и Потап, которые долгие годы работали в коллективе «Потап и Настя» в России и получали здесь солидные деньги, выступили против проведения СВО. И даже записали несколько песен в поддержку Украины. Дуэту запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Правда ли, что Каменских и Потап разводятся

В феврале 2025-го Потап (Алексей Потапенко) рассказал, что не расставался со своей супругой Настей Каменских и они планируют завести ещё детей. Такое заявление музыкант сделал в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Я хочу детей ещё, много-много детей. А что ты меня не спросил про развод с Настей Каменских? Нас воспринимают как персонажей из комиксов. Они ждут от нас драматических событий, реалити-шоу. <…> Все в порядке», — рассказал исполнитель.

Потап пояснил, что они с Каменских остаются вместе, а сам он хотел бы завести еще четырех детей, да и супруга с ним солидарна.

Может ли Каменских вернуться в РФ

Каменских, которая была участницей многих сборных концертов в Москве, пыталась строить карьеру в Колумбии. После начала СВО исполнительница осудила действия России, однако оставаться на Украине не захотела.

В комментариях под постами Каменских русские и украинские поклонники просят ее прекратить «неудачные музыкальные эксперименты». Многие прочат ей скорое возвращение в РФ, где у нее до сих пор осталось большое число слушателей.

Также сообщалось, что Потап разочаровался в действиях украинских властей и уже ищет возможности для возвращения на российский музыкальный рынок.

«Потап и Настя уже поняли, что не на ту лошадку поставили, вот и перестали ругать Россию в своих блогах. А что случилось? Больше не верим в перемогу?» — написала в комментарии Ульяна Г.

«Считаем дни, когда Потап поймет, что в Колумбии Каменских с ее ломаным испанским никому не нужна, и начнет ныть, что мы его не так поняли и что на самом деле он вне политики», — высказался Иван А.

