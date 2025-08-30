Романы, критика из-за дочери, карьера: как живет Анастасия Задорожная

Анастасия Задорожная в субботу, 30 августа, отмечает 40-летний юбилей. Артистка стала известной благодаря ролям в сериале «Клуб» и комедии «Любовь в большом городе». Как сейчас живет Задорожная, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Задорожная

Задорожная появилась на свет в 1985 году в семье военного в Федотово Вологодской области. В возрасте семи лет ее семья переехала в столицу. Творческая биография Задорожной началась с участия в детской музыкальной группе «Непоседы», куда она попала в десять лет.

В 2001 году ей предложили роль старшеклассницы Анжелики Селиверстовой в сериале «Простые истины». Ее партнерами по съемочной площадке стали Татьяна Арнтгольц и Данила Козловский. После этого Задорожная снималась в проекте «Холостяки».

Пик популярности актрисы пришелся на участие в молодежном сериале «Клуб», который транслировался на канале MTV. В этом проекте Задорожная играла сразу две роли: начинающую певицу Василису и работницу автоцентра Марусю, героини были двойниками друг друга.

Еще одной большой работой артистки стал фильм «Любовь в большом городе». Кроме того, Задорожная снялась в ремейке «Кавказской пленницы», «Что творят мужчины — 2», «Жестоком уроке».

Помимо кино и сериалов, Задорожная пела. В 2007 году она получила премии «Золотой рингтон» и «Золотой Граммофон» за композицию «Буду».

В октябре 2023 года артистка записала обращение для YouTube-канала Яны Чуриковой, в котором сообщила, что она больше не занимается творчеством.

Как сложилась личная жизнь Задорожной

В 2008 году артистка приняла участие в телепроекте «Звездный лед». Там она познакомилась с фигуристом Сергеем Славновым. Их роман продолжался семь лет, но официально они свои отношения не зарегистрировали.

Артистке приписывали романы с Маратом Башаровым, Алексеем Чадовым, Тимуром Батрутдиновым, Гошей Куценко и другими звездами.

В 2020 году стало известно, что она тайно связала себя узами брака. Поначалу Задорожная предпочитала не раскрывать личность своего супруга, но через год после свадьбы она сообщила, что его зовут Владимир, и он работает в IT-сфере, далекой от киноиндустрии.

«Мне кажется, мой муж очень далек от стандартов и стереотипов, а еще он не смотрит телевизор. Ну конечно, а кого же еще я могла выбрать?! У меня есть полная свобода для творчества. Когда после двух пройденных ремонтов во время пандемии у меня появилась идея сделать приложение, которое упростит этот трудоемкий процесс, муж сразу поддержал и помог все реализовать», — говорила она.

После свадьбы Задорожная вместе с мужем переехала в США. По ее словам, переезд в Америку не составил труда, поскольку ее супруг регулярно бывал там по работе. Они обосновались в штате Флорида.

В мае 2024 года Задорожная поделилась новостью о своей беременности. Артистка разместила в социальных сетях фотографию, на которой она изображена с заметно округлившимся животом.

4 августа того же года актриса впервые стала матерью.

Почему Задорожную раскритиковали в Сети

Недавно Задорожная вызвала оживленные обсуждения в социальных сетях, опубликовав видеозапись занятий по плаванию своей дочери, которой на тот момент не было и года.

На видео звезда показывает, как инструктор учит маленькую Александру плавать. Он бросает девочку в бассейн и показывает, как она должна самостоятельно выплывать на поверхность. Многие подписчики выразили удивление и обеспокоенность таким методом обучения.

«Это ужасно. Что в этом гуманного? Ребенок в шоке, вся в тонусе, плачет»; «Боже, это же стресс для нее»; «А вы не боитесь, что у нее будет, наоборот, страх воды уже в более зрелом возрасте?» — пишут комментаторы.

Однако актриса уверена, что обучение самоспасению на воде — важный навык для ребенка.

«Мы выбрали это направление, потому что вода и бассейны повсюду… Горжусь. Уже. Саше непросто, но она отлично справляется. P. S. Видео не для слабонервных мам», — написала Задорожная.

