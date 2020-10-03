«Баран да Ярочка»: Настя Задорожная тайно вышла замуж

https://static.news.ru/photo/24a52364-0661-11eb-97e1-fa163e074e61_660.jpg Настя Задорожная Фото: stasya_ru/instagram.com

После того как в конце прошлого года актриса и певица Настя Задорожная похвасталась перед поклонниками помолвочным кольцом, они с нетерпением ждали новостей о свадьбе. Два дня назад 35-летняя артистка связала себя узами брака со своим ровесником по имени Владимир, но призналась в этом только сейчас.

Настя опубликовала фото с возлюбленным. Актриса выбрала для торжественной церемонии костюм молочного цвета и белую футболку, а Владимир синий костюм.

Хороша Парочка: Баран да Ярочка, — подписала пост Настя.

Пара решила скрепить союз не только кольцами, но и татуировками. Певица набила подпись на среднем пальце, а её муж – на запястье.

Что касается мужа Задорожной, то о нём практически ничего не известно, кроме того, что он занимается бизнесом. При этом певица редко комментирует свою жизнь и мало рассказывает о себе.

Как писал NEWS.ru, ранее советская и российская актриса Валентина Талызина призналась, что всегда настороженно относилась к возлюбленным своей дочери, особенно после того, как беременную Ксению Хаирову бросил второй муж.