«Баран да Ярочка»: Настя Задорожная тайно вышла замуж

После того как в конце прошлого года актриса и певица Настя Задорожная похвасталась перед поклонниками помолвочным кольцом, они с нетерпением ждали новостей о свадьбе. Два дня назад 35-летняя артистка связала себя узами брака со своим ровесником по имени Владимир, но призналась в этом только сейчас.
Настя опубликовала фото с возлюбленным. Актриса выбрала для торжественной церемонии костюм молочного цвета и белую футболку, а Владимир синий костюм.
Хороша Парочка: Баран да Ярочка, — подписала пост Настя.
Пара решила скрепить союз не только кольцами, но и татуировками. Певица набила подпись на среднем пальце, а её муж – на запястье.
Что касается мужа Задорожной, то о нём практически ничего не известно, кроме того, что он занимается бизнесом. При этом певица редко комментирует свою жизнь и мало рассказывает о себе.
Как писал NEWS.ru, ранее советская и российская актриса Валентина Талызина призналась, что всегда настороженно относилась к возлюбленным своей дочери, особенно после того, как беременную Ксению Хаирову бросил второй муж.
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