Стабилизация фронта, переполненные госпитали: новости СВО к утру 31 августа

Бойцы ВСУ применяют запрещенные боеприпасы, иностранные солдаты заполонили харьковские военные госпитали, армия России стабилизировала фронт после освобождения поселка Камышеваха. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 30 августа, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ уличили в использовании запрещенных пуль

Вооруженные силы Украины используют запрещенные Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули, заявил военный врач группировки войск «Днепр» с позывным Питер. Эти боеприпасы наносят повышенные повреждения внутренним органам человека благодаря особой конструкции.

По словам медика, такие пули раскрываются при попадании в тело. Они вызывают обширные разрушения тканей и кровеносных сосудов. Происхождение запрещенных боеприпасов может быть различным. Некоторые из них — натовские, другие — кустарного производства.

Больницы в Харькове заполонили иностранные солдаты

В военных госпиталях Харькова растет число иностранных военнослужащих, заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник. По его словам, там находятся раненые французы, скандинавы и немцы.

Североатлантический альянс таким образом не только восполняет потери украинской армии, но и получает практический опыт для потенциального будущего конфликта. Экс-офицер отмечает, что НАТО ведет двойную игру. Он отрицает планы по отправке своего контингента, но при этом постепенно внедряет своих военных в ряды ВСУ.

Депутат попал под удар украинского беспилотника

В селе Великие Копани Херсонской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. Как сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале, в результате сброса боеприпаса машина загорелась, но депутат выжил и был госпитализирован.

По предварительным данным, депутат получил ранения. Его состояние оценивается как стабильное. Мужчину госпитализировали в Скадовскую ЦРБ.

Стало известно, сколько жителей Курской области пропали без вести

590 жителей Курской области до сих пор числятся пропавшими без вести после вторжения в регион Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, значительная часть граждан изначально не находилась в официальном розыске, так как в основном это пожилые одинокие люди, на которых никто не подавал заявление в органы.

Он отметил, что из этого числа местонахождение 300 человек известно: часть находится в плену, часть — в освобожденных населенных пунктах, часть — погибли. Кроме того, 23 курянина находятся в Сумской области — ведется переговорный процесс об их возвращении. О судьбе остальных 290 человек точной информации пока нет.

Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгородской области

В Белгороде произошла атака беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на коммерческий объект, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате детонации боеприпаса поврежден фасад здания, предварительно, пострадавших нет.

Как сообщают местные источники, инцидент произошел в центральной части города. Специалисты проводят осмотр территории, оценивают масштабы повреждений и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ВС России стабилизировали линию фронта на важном направлении

Российские войска выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области. Это произошло после освобождения поселка Камышеваха, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Под контроль ВС РФ перешла почти вся пограничная территория западной части Донецкой Народной Республики. Более подробной информации политик не предоставил.

