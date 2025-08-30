День знаний — 2025
Беспилотник атаковал объект в Белгородской области

Гладков: в результате атаки ВСУ в Белгороде поврежден коммерческий объект

В Белгороде произошла атака беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на коммерческий объект, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате детонации боеприпаса поврежден фасад здания, предварительно пострадавших нет.

Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, — указал глава региона.

Как сообщают местные источники, инцидент произошел в центральной части города. Специалисты проводят осмотр территории, оценивают масштабы повреждений и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ситуация находится под контролем. Дополнительная информация о последствиях атаки будет предоставлена после завершения проверки.

Жителей просят сохранять спокойствие и избегать района проведения работ. Власти города принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и ликвидации последствий инцидента.

Ранее сообщалось, что в Адыгее при падении обломков беспилотника в поселке Яблоновском были повреждены 47 квартир, 15 частных домов, два офиса и производственный цех. Глава Тахтамукайского района Савв Аскер рассказал, что на месте работают сотрудники экстренных служб.

