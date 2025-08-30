В Адыгее обломки БПЛА повредили десятки домов и квартир Аскер сообщил о повреждении 15 домов и 47 квартир в Адыгее из-за атаки БПЛА

В Адыгее при падении обломков беспилотника в поселке Яблоновском были повреждены 47 квартир, 15 частных домов, два офиса и производственный цех, сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале. На месте работают сотрудники экстренных служб.

От последствий падения в той или иной степени пострадали 47 квартир (их остекление), 15 частных домов, два офиса и один производственный цех, — отметил Аскер.

При атаке на Яблоновское пострадал местный житель. Мужчину с ранениями доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Сызрани. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и в случае опасности обращаться в экстренные службы.

Минобороны РФ в свою очередь сообщило о масштабной атаке беспилотников ВСУ на 10 регионов России в ночь на 30 августа. ПВО уничтожила 86 украинских беспилотников. Большинство из них были сбиты над Черным морем и территорией Крыма. Атаки также зафиксировали в Ростовской, Брянской и Белгородской областях.