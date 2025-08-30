День знаний — 2025
Один человек пострадал из-за атаки ВСУ на Адыгею

Губернатор Адыгеи Кумпилов: один человек пострадал из-за атаки ВСУ на республику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тахтамукайском районе Республики Адыгея в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов пострадал местный житель, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент привел к повреждению нескольких частных домовладений.

В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем — жителе Яблоновского. Ему оказана необходимая медицинская помощь, — указано в сообщении.

На место происшествия незамедлительно прибыли глава района Аскер Савв, глава поселения Заурдин Атажахов и представители экстренных служб. Ситуация находится под контролем местных властей.

Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, его состояние не вызывает опасений. Специалисты проводят оценку масштабов повреждений и оказывают помощь пострадавшим жителям.

Ранее системы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили воздушную атаку над территорией Тульской области. Губернатор региона Дмитрий Миляев добавил, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали в городе Алексине.

