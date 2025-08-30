День знаний — 2025
30 августа 2025 в 07:50

Почти 90 БПЛА атаковали десяток регионов России

Средства ПВО посреди ночи сбили 86 беспилотников над 10 регионами России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу 10 регионов России в ночь на субботу, 30 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбито 86 целей.

В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 29 августа текущего года до 07:00 мск 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего беспилотников, а именно 30 единиц, сбили над акваторией Черного моря. Еще 15 целей уничтожили над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Смоленской, Калужской и Тверской, а также по одному — над Тульской и Курской областями.

Ранее украинские войска открыли огонь из артиллерии по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, удар пришелся по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи.

