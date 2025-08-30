ВСУ ударили артиллерией по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи Рогов сообщил об атаке ВСУ на ЗАГС и жилой дом в Запорожской области

Вооруженные силы Украины открыли огонь из артиллерии по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, удар пришелся по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Под обстрелы попали жилые кварталы, объекты энергетики, также совершена атака на дом многодетной семьи, который получил многочисленные повреждения, обошлось без пострадавших. Удар также был нанесен по зданию ЗАГСа, — заявил Рогов.

Он добавил, в результате массированных артиллерийских ударов было нарушено электроснабжение всего Каменско-Днепровского муниципального округа. Без света осталось несколько тысяч человек в Каменке-Днепровской и Великой Знаменке. Восстановительные работы уже начались.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал об атаке на Сызрань. По его словам, средства противовоздушной обороны отразили удар беспилотников по промышленному предприятию.