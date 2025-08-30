Предатели-наемники и ЧВК Трампа на Украине: новости СВО на вечер 30 августа

Наемник из Испании Хуан Астрай обокрал украинских военнослужащих ради выживания, российские войска нанесли новый массированный удар по военным объектам противника, командир 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ бесследно исчез, а президент США Дональд Трамп может отправить ЧВК на Украину. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 30 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Наемники предали ВСУ ради выживания

Наемник из Испании Хуан Астрай признался, что ему пришлось обокрасть военнослужащих армии Украины. Он объяснил это нехваткой экипировки, оружия и боеприпасов. По словам иностранца, когда на передовую приезжала военная помощь, солдатам попросту давали больше припасов, чем наемникам, из-за чего последние нередко погибали. Он пожаловался, что четырех магазинов хватает в лучшем случае на 20 минут перестрелки.

Снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным Морячок также рассказал, что украинские военные бросили наемника в населенном пункте Запорожское Днепропетровской области, оставив его погибать в одиночестве. По его словам, иностранец два часа продолжал бой, пока у него не закончились патроны.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Искандеры» и «Калибры» вновь показали свою мощь



Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли новый массированный удар по военным объектам на Украине. Были поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности, а также военные аэродромы. В ведомстве отметили, что атаку провели с использованием высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования и ударных беспилотников.

По данным Telegram-канала Mash, в ходе массированной атаки использовались «Искандеры-М» и «Искандеры-К», а также морские «Калибры», крылатые ракеты Х-101 и беспилотники «Герань-2». Минобороны России эти сведения не комментировало.

Кроме того, как узнал источник в силовых структурах, в Днепропетровской области точными ударами с использованием авиабомбы ФАБ-3000 была уничтожена часть роты испанских наемников в составе украинской армии. По его данным, минимум 15 бойцов ликвидированы, еще 10 получили тяжелые ранения.

Киев предпринял отчаянный шаг в попытке занять пути снабжения

Министерство обороны также сообщило, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, в операции принимали участие солдаты группировки «Восток».

Тем временем в Днепропетровской области подразделения российской группировки войск «Восток» отразили несколько атак диверсионных групп противника, пытавшихся взять контроль над дорогой в освобожденном селе Запорожское. Как рассказал боец 57-й бригады с позывным Алмаз, врагу важно отбить этот населенный пункт, чтобы взять под контроль пути снабжения в поселке Камышеваха.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Командир одной из бригад бесследно исчез

По данным источника в силовых структурах, командир 156-й отдельной механизированной бригады украинской армии Юрий Гупалюк исчез из расположения штаба на Сумском направлении. Вместо него обязанности выполняет один из заместителей — подполковник Роман Вархола.

При этом Гупалюк покидает расположение бригады уже не в первый раз. Российская сторона также получила личные данные и номер телефона полковника. Выяснилось, что командир прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям. Из-за этого в Сумской области солдаты месяцами сидят на позициях без ротации, а в бои под селом Юнаковка бросают последние резервы.

В Госдуме объяснили, кого Зеленский водит за нос

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что хоть лидер Украины Владимир Зеленский и согласился на встречу с президентом России Владимиром Путиным, он не будет ничего делать для того, чтобы она состоялась. По его словам, политик понимает свою проигрышную позицию на дипломатическом поле. В связи с этим Зеленский не желает проводить переговоры.

Журавлев отметил, что Зеленский не может официально отказаться из-за давления со стороны США. Он надеется, что в Вашингтоне наконец поймут, что украинский лидер просто водит их за нос, и заставят его предпринимать реальные шаги к примирению.

Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отправит ли Трамп американские ЧВК на Украину

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не отправит частные военные компании на Украину, поскольку понимает, что Вооруженные силы России нанесут по ним удар. При этом он отметил, что ЧВК могут замаскировать участие профессиональных американских солдат в конфликте на Украине.

Липовой также напомнил, что Евросоюз предлагает ввести войска так называемой коалиции желающих, однако в объединении до сих пор спорят о статусе этих войск. По его словам, страны понимают, что эти войска на Украине будут нелегитимными и станут законной военной целью для ВС РФ.

Читайте также:

«Шансов нет»: в Раде признали безвыходное положение

В США раскрыли, что будет перед трехсторонним саммитом с Россией и Украиной

Американский профессор назвал условия успешного мира на Украине