«Сюрприз» для ВСУ у Дуная, удар по НПЗ: новости СВО на утро 30 августа

Гибель мирного жителя в Брянской области, неожиданное появление российских БЭК у Дуная, удар украинского дрона по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 29 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Белоусов раскрыл темпы наступления ВС России на Украине

Вооруженные силы России ежемесячно освобождают порядка 600–700 километров территорий в рамках специальной военной операции, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства. Он напомнил, что в начале года войска каждый месяц брали под контроль около 300–400 квадратных километров территорий.

Он добавил, что годом ранее на заседании коллегии Минобороны были определены 10 ключевых направлений деятельности ведомства. Главным из них стало достижение победы в специальной военной операции. Кроме того, важно реализовать идеи, озвученные президентом России Владимиром Путиным.

Водитель погиб при ударе дрона ВСУ по Брянской области

Вооруженные силы Украины ударили FPV-беспилотниками по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате водитель погиб, транспортное средство потеряло управление и врезалось в жилой дом. В здании начался пожар.

FPV-дрон ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Богомаз добавил, что жильцов загоревшегося дома оперативно эвакуировали. Он назвал действия Киева подлыми и бесчеловечными преступлениями против мирного населения. Глава региона также принес соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им материальную помощь.

Украину шокировало появление российских БЭК у Дуная

Украина оказалась шокирована появлением российских беспилотных катеров, которые смогли уничтожить разведывательный корабль «Симферополь» на реке Дунай, передавали СМИ. Журналисты напомнили, что сначала Киев отказался официально признавать его потерю, однако позже пошел на этот шаг.

В свою очередь военный эксперт Борис Рожин заявил о смене тактики российских военных. По его словам, ранее для атак в районе Дуная требовались дорогие ракеты «Оникс» и «Бастион», однако теперь пришло время более дешевых беспилотников.

Обломки БПЛА вызвали пожар на важном объекте в Краснодаре

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Как сообщает оперативный штаб региона, возгорание площадью около 300 квадратных метров возникло из-за повреждения одной из технологических установок.

Все сотрудники предприятия были своевременно эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших зарегистрировано не было. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения, специальные и экстренные службы.

США признали передачу Украине опасных для России вооружений

США поставляют Украине вооружение, позволяющие наносить удары вглубь территории России, сообщил постоянный американский представитель при НАТО Мэттью Уитакер. Он подтвердил, что Вашингтон отправляет Киеву средства поражения увеличенной дальности, но не уточнил конкретные типы вооружений.

Он также упомянул о планах продажи Украине более трех тысяч ракет воздушного базирования ERAM. Кроме того, США не отказываются от идеи закупок оружия союзниками по НАТО.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ООН осудили атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ

На заседании Совета Безопасности ООН помощник генерального секретаря организации Мирослав Енча выразил серьезную обеспокоенность усиливающимся воздействием украинского конфликта на гражданское население России. Представитель всемирной организации подчеркнул, что все атаки на гражданские объекты являются нарушением международного права.

Он осудил подобные действия и призвал к их немедленному прекращению. Заявление прозвучало в ходе регулярного заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации вокруг Украины.

