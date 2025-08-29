FPV-дрон ударил по автомобилю и вызвал смертельную цепную реакцию В Брянской области водитель автомобиля погиб за рулем из-за удара FPV-дронов

Вооруженные силы Украины ударили FPV-беспилотниками по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате водитель погиб, транспортное средство потеряло управление и врезалось в жилой дом. В здании начался пожар.

Водитель погиб мгновенно, автомобиль, потеряв управление, врезался в двухквартирный жилой дом. В результате происшествия произошло возгорание дома, — говорится в сообщении.

Богомаз добавил, что жильцов загоревшегося дома оперативно эвакуировали. Он назвал действия Киева подлыми и бесчеловечными преступлениями против мирного населения. Глава региона также принес соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им материальную помощь.

Ранее в селе Чуровичи Климовского района Брянской области двое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников на гражданский автомобиль. Как уточнил Богомаз, пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.