В ООН осудили атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ

В ООН осудили атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ Помощник генсека Енча: ООН обеспокоена атаками ВСУ на гражданские объекты в РФ

На заседании Совета Безопасности ООН помощник генерального секретаря организации Мирослав Енча выразил серьезную обеспокоенность усиливающимся воздействием украинского конфликта на гражданское население России. Представитель всемирной организации подчеркнул, что все атаки на гражданские объекты являются нарушением международного права.

Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права, — указал Енча.

Он осудил подобные действия и призвал к их немедленному прекращению. Заявление прозвучало в ходе регулярного заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации вокруг Украины.

В организации призвали все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права. По их словам, нужно предпринимать все необходимые меры для защиты мирных жителей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили FPV-беспилотниками по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области. В результате водитель погиб, транспортное средство потеряло управление и врезалось в жилой дом. В здании начался пожар.