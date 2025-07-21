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21 июля 2025 в 04:00

Мосгорсуд примет решение о продлении ареста Тимура Иванова

Мосгорсуд рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста Тимура Иванова 21 июля

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский городской суд рассмотрит ходатайство Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Заседание пройдет 21 июля, о чем свидетельствуют данные судебной картотеки.

Заседание назначено на 12:30 по московскому времени. Сколько точно продлится процесс, на данный момент неизвестно.

Иванов, ранее курировавший военно-строительный комплекс Минобороны, обвиняется в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей вместе с предпринимателем Сергеем Бородиным. В то время как Бородин признал вину и пошел на сделку со следствием, экс-замминистра продолжает настаивать на своей невиновности.

До этого Мосгорсуд уже приговорил чиновника к 13,5 года колонии за растрату средств при закупке паромов для Керченской переправы. Защита Иванова обжаловала данный приговор.

Ранее сообщалось, что Московский арбитражный суд принял к производству гражданский иск банка ПСБ в отношении Иванова. Финансовое учреждение требует признать бывшего чиновника банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21 августа.

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