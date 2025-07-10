Приговоренный к тюрьме Тимур Иванов может стать банкротом

Московский арбитражный суд принял к производству гражданский иск банка ПСБ в отношении экс-замглавы Министерства обороны России Тимура Иванова, сообщает ТАСС. Финансовое учреждение требует признать бывшего чиновника банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21 августа.

Принять заявление ПАО «Банк ПСБ» о признании Иванова Тимура Вадимовича несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу, — говорится в судебных документах.

Ранее Мосгорсуд огласил вердикт по делу экс-замминистра обороны. Иванова приговорили к 13 годам лишения свободы, лишили госнаград и назначили штраф 100 млн рублей. Его признали виновным в растрате средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Во время оглашения приговора Иванов повел себя неожиданно. Осужденный начал смеяться. Его адвокат Мурад Мусаев пояснил, что Тимур Иванов встретил приговор с улыбкой, так как не теряет надежду. По словам юриста, впереди апелляции и остается возможность, что кто-нибудь в России «услышит доводы разума».