29 августа 2025 в 13:35

Взрывы в Орле, «Паутина», побег наемников: как ВСУ атакуют РФ 29 августа

В ночь на 29 августа российские системы ПВО уничтожили 54 украинских БПЛА. В Орловской области в результате налетов дронов были повреждены несколько зданий, один человек пострадал. В Ярославской области задержали двух россиян за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Подробности новых атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские дроны

В ночь на 29 августа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов сбили над Брянской областью (18 единиц), Республикой Крым (10) и акваторией Черного моря (девять).

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Кроме того, силы ПВО перехватили восемь беспилотников над Тверской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской, а также по одному — над Курской, Калужской и Новгородской областями.

Как БПЛА ВСУ атаковали Орловскую область

Первые сообщения о дронах ВСУ над Орловской областью появились в СМИ около часа ночи. Telegram-каналы сообщили со ссылкой на местных жителей, что беспилотные летательные аппараты атаковали город Орел.

По словам очевидцев, в городе сработали системы противовоздушной обороны и были зафиксированы множественные взрывы. Они стали раздаваться после полуночи 29 августа. Местные жители насчитали не менее 15 звуков. Очевидцы также рассказали о падении обломков сбитого беспилотника на жилой дом. В здании были выбиты несколько окон.

Губернатор региона Андрей Клычков написал в Telegram-канале, что в результате отражения атаки дронов получили повреждения гражданские объекты. По его словам, обломки сбитых БПЛА упали на два здания в Орле и еще два — в других муниципальных образованиях области.

«В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил глава региона.

Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

ВСУ обрушили рой дронов на Белгородскую область

ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью порядка 110 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате ударов пострадали несколько мирных жителей, часть дронов была сбита средствами ПВО.

«В Белгородском районе на поселки Малиновка и Октябрьский, села Бессоновка, Бочковка, Красный Октябрь, Нечаевка, Никольское, Черемошное, Чайки и Ясные Зори совершены атаки 13 беспилотников, пять из которых сбиты», — написал губернатор.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Борисовский район атаковали 12 дронов ВСУ, в результате чего был ранен мужчина в селе Зозули. 33 беспилотника ударили по Валуйскому округу, Волоконовский район атаковали четыре дрона, два БПЛА были сбиты.

Противник выпустил по Грайворонскому округу 21 боеприпас и 12 беспилотников. Ивнянский район атаковал один дрон. По Краснояружскому району ударили 11 беспилотников и 24 боеприпаса, беспилотник совершил налет на Новый Оскол. ВСУ ударили 22 беспилотниками по Шебекинскому округу, в результате чего были ранены два человека. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Под Ярославлем задержали пособников СБУ

ФСБ задержала двух жителей Ярославской области по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, они собирали и передавали украинским спецслужбам сведения об объектах инфраструктуры региона.

«Установлено, что жители Рыбинска и Ярославля инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры Ярославской области», — отметили в Центре общественных связей ФСБ России.

Один из задержанных передавал украинским спецслужбам сведения о системах противовоздушной обороны на нефтеперерабатывающем заводе. Второго пособника ВСУ арестовали за публичные призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ. Судя по видеокадрам, предоставленным спецслужбой, оба мужчины раскаялись в содеянном.

Один из задержанных в мае 2025 года связался с представителем Украины через Telegram. Куратор интересовался расположением средств ПВО на НПЗ, обещал денежное вознаграждение в криптовалюте, а также помощь в получении европейского паспорта. Позднее, после просмотра на YouTube информации об украинской операции «Паутина», мужчина написал куратору о готовности предоставить больше сведений. Украинец попросил его фиксировать места глушения и работы сотовой связи.

Второй задержанный заявил, что оставлял в публичных Telegram-каналах комментарии, дискредитирующие военнослужащих, участвующих в СВО, руководство РФ и сотрудников спецслужб. Он также публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ и военных комиссариатов. Подозреваемый заявил, что признает вину и раскаивается в содеянном.

На Украине сделали фальшивые документы для жителей Курского приграничья

Украина сделала для жителей Курского приграничья фальшивые документы о самовольном пересечении границы, рассказал журналистам житель Суджи Илья Белокрылов. Он вернулся в столицу региона после того, как провел более полугода в плену. Речь идет о жителях, которых насильно вывезли в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Они и документы сделали так, что мы самовольно перешли, нарушили границу. Там и подписи наши стояли», — отметил мужчина.

По словам Белокрылова, такие бумаги были необходимы для того, чтобы не признавать нахождение мирных жителей в плену.

Колумбийские наемники ВСУ сбежали с фронта

Наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Украины против РФ, сбежали с фронта после того, как стали свидетелями пыток пленных россиян украинскими солдатами, заявил адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

«Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, когда увидел на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил бежать оттуда. Он понимал, что это будет очень сложно», — отметил адвокат.

Коротков-Гуляев добавил, что Медина Аранда находился на украинском фронте меньше года. Там он познакомился с другим обвиняемым, Александером Анте, который также захотел сбежать.

