Наступление ВС РФ на Харьков 29 августа: малолетние девочки-солдаты, Липцы

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 29 августа 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 29 августа: обстановка на фронте

«На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, российская авиация активно работала по позициям ВСУ на левобережье. Противник атакующих действий не предпринимал и оказывает ожесточенное сопротивление в лесу возле Синельниково. В Волчанске авиацией ВКС РФ нанесен удар по крупному скоплению сил ВСУ на территории Элеватора. „Воины Севера“ продвинулись на левом берегу р. Волчья и на востоке города. Общее продвижение составило до 200 метров», — пишет «Северный ветер».

Авторы канала подчеркнули, что в лесу западнее Синельниково российские штурмовики продвинулись на 600 метров и заняли три опорных пункта ВСУ, сейчас там закрепляются.

«Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает командование ВСУ перейти к долговременной обороне. На направление перебрасывается большое число экскаваторов и бульдозеров. Волонтеры активно собирают средства на дополнительные образцы инженерной техники. На участке фронта Меловое — Хатнее „Бесстрашные“ закрепляются на занятых рубежах. По противнику продолжают работать авиация ВКС РФ и расчеты ТОС группировки „Север“. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. „Северяне“ выявляли и уничтожали скопления живой силы ВСУ, а также пресекали попытки восстановить разрушенные позиции в районе Липцев», — добавил «Северный ветер».

Condottiero обратил внимание, что командование украинской армии уже не верит в удержание Купянска.

«ВСУ не верят в удержание города. Часть подразделений противника запросили сегодня эвакуацию. В город завезли наемников и тяжелую технику, но ситуация усугубляется. ВС РФ окружают город. Выездных дорог не осталось, все под нашим контролем», — отметил автор канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, как в колониях Харькова вербуют малолетних девочек и мальчиков подписывать контракты с ВСУ.

«Активно вербуют, чтобы сидельцы подписывали контракты для отправки на фронт. Те, кто отказывается — сразу же карцер. Подобное творится в 18-й и 43-й колониях усиленного режима Харькова. Они расположены на Холодной горе и в районе ХТЗ. А также по полной программе пытаются использовать детскую колонию, „малолетку“, как ее называют. Она расположена в Харьковской области, в населенном пункте Куряж. Кстати, „малолетки“ от 16 до 20 лет охотно идут на подписание контрактов. То, что происходит в колониях Харькова, вызывает у меня не то что удивление, а, прямо скажем, парадоксальные чувства», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивашки, Волчанск и Амбарное Харьковской области.

