Пенсии россиян вырастут в 2026 году: когда, на сколько, кого коснется

В 2026 году в России страховые пенсии будут индексироваться дважды — в феврале и апреле. Что об этом известно, каким категориям граждан повысят выплаты, на сколько?

Кому повысят пенсии в 2026 году

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что пенсии для инвалидов, граждан старше 80 лет и по потере кормильца также повысят.

«Индексация пенсий в России закреплена федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства. Для разных видов выплат действуют свои даты: социальные пенсии пересматриваются 1 апреля, страховые пенсии неработающих традиционно индексировались в начале года, а с 2026 года для них вводится двухэтапный порядок — 1 февраля (по фактической инфляции прошедшего года) и 1 апреля (дополнительный пересмотр, по данным Социального фонда России)», — уточнил он.

Также Говырин напомнил, что с 1 января 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров с учетом всех пропущенных повышений.

По его словам, ориентиром для повышения станет инфляция за 2025 год — предполагается увеличение на 9%. По предварительным расчетам, социальная пенсия для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов составит около 23 083 рублей, для инвалидов первой группы и сирот — примерно 19 236 рублей.

Социальная пенсия по старости и по потере кормильца при утрате одного из родителей — около 9618 рублей, для инвалидов третьей группы — более 8175 рублей.

Для страховых пенсий фиксированная выплата после индексации достигнет примерно 9709 рублей в месяц, а стоимость пенсионного коэффициента — почти 159 рублей. К этим суммам также прибавляются районные коэффициенты, надбавки за возраст, иждивенцев, инвалидность, северный и сельский стаж и возможные доплаты до прожиточного минимума.

Какие еще выплаты вырастут в 2026 году

В 2026 году будет также рекордное повышение социальных пособий и государственных выплат на детей. Так, текущие размеры дотаций из бюджета пересмотрят сразу по нескольким основаниям.

Во-первых, сумма максимального пособия по нетрудоспособности и в связи с материнством вырастет почти на 20%. Это связано с обновлением календарных лет и предельных лимитов по взносам в расчетном периоде. Для выплат по страховым случаям, наступившим в 2026-м, в расчет максимума войдет предельная база по страховым отчислениям: за 2024 год в размере 2 225 000 рублей и за 2025 год в сумме 2 759 000 рублей.

Во-вторых, минимальная величина детских пособий вырастет из-за очередного повышения МРОТ. Новый зарплатный минимум планируют увеличить до суммы свыше 27 тысяч рублей в месяц.

В-третьих, вырастут и детские платежи до 17 лет в 2026 году. В-четвертых, 1 февраля 2026 года проиндексируют детские пособия. Согласно бюджету Социального фонда России на 2025–2027 годы, государственные дотации на ребенка планируют увеличить на 4,5% с 1 января 2026 года.

