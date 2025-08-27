День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 05:44

Двум категориям россиян повысят пенсии в 2026 году

В Госдуме заявили о повышении пенсий для инвалидов в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году страховые пенсии будут повышаться дважды — в феврале и апреле, сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин. Дополнительный рост выплат затронет также инвалидов, граждан старше 80 лет и получателей пенсий по потере кормильца.

По его словам, порядок индексации закреплен федеральными законами и постановлениями правительства. Социальные пенсии традиционно пересматриваются с 1 апреля, а страховые пенсии неработающих граждан — в начале года. С 2026 года для последних вводится двухэтапная схема: первое повышение — 1 февраля, исходя из фактической инфляции, второе — 1 апреля, по данным Социального фонда России. Говырин также напомнил, что с 1 января 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, включая учет всех пропущенных ранее повышений.

Недавно доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, что работающие в сельской местности россияне имеют право на досрочный выход на пенсию при соблюдении определенных условий. Основным требованием является наличие минимум 30 пенсионных баллов (ИПК) и специального стажа работы.

пенсии
Госдума
инвалиды
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Стало известно, сколько человек могли осуществить диверсии на «Севпотоках»
В Австрии усилили охрану гендиректора МАГАТЭ Гросси из-за угроз Ирана
ВСУ в «клещах» и мощный удар Су-25: успехи ВС РФ к утру 27 августа
У генерала Кузнецова нашли необычную недвижимость на полмиллиарда рублей
Росавиация сделала объявление по поводу одного из аэропортов
На Сахалине началась эвакуация из-за подтопления
Диетические оладьи из кабачков: готовим без муки для легкого ужина
Кондитер рассказал, как правильно выбрать шоколад для растапливания
Выяснилась роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мужчины смогли отправить в нокаут террориста в «Кркоусе»
Двум категориям россиян повысят пенсии в 2026 году
Врач рассказала, как правильно выбрать растительное масло
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 августа
Педиатр раскрыла, как наладить режим школьников после каникул
Трамп упрекнул Украину в стремлении одолеть того, «кто в 15 раз больше» нее
Против экс-замминистра обороны Иванова возбудили еще одно дело
Москвичам объяснили, что грозит за парковку на газонах
Родители подали иск на создателей нейросети из-за самоубийства сына
Уиткофф озвучил важное желание Путина
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.