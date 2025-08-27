Двум категориям россиян повысят пенсии в 2026 году В Госдуме заявили о повышении пенсий для инвалидов в 2026 году

В 2026 году страховые пенсии будут повышаться дважды — в феврале и апреле, сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин. Дополнительный рост выплат затронет также инвалидов, граждан старше 80 лет и получателей пенсий по потере кормильца.

По его словам, порядок индексации закреплен федеральными законами и постановлениями правительства. Социальные пенсии традиционно пересматриваются с 1 апреля, а страховые пенсии неработающих граждан — в начале года. С 2026 года для последних вводится двухэтапная схема: первое повышение — 1 февраля, исходя из фактической инфляции, второе — 1 апреля, по данным Социального фонда России. Говырин также напомнил, что с 1 января 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, включая учет всех пропущенных ранее повышений.

