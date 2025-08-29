Возможность создания буферной зоны на Украине обсуждается ее союзниками Politico: чиновники ЕС рассматривают возможность буферной зоны на Украине

Европейские чиновники рассматривают возможность создания буферной зоны между российскими и украинскими позициями в рамках мирного урегулирования, пишет Politico. Инициатива находится на стадии предварительного обсуждения среди европейских дипломатов.

Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках мирного соглашения, — указано в СМИ.

Вопрос о глубине зоны остается дискуссионным, как и численность военного контингента для ее патрулирования. Оценки варьируются от четырех до 60 тыс. военнослужащих.

Предполагается, что основную часть иностранного контингента могут составить французские и британские силы, однако никакие страны пока не взяли на себя обязательств. Отмечается, что США не участвуют в этих обсуждениях.

По данным издания, Украина должна будет предоставить основную часть войск для обеспечения безопасности вблизи буферной зоны. Вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Киева остается одним из ключевых в этих дискуссиях.

