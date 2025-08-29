День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 05:21

Возможность создания буферной зоны на Украине обсуждается ее союзниками

Politico: чиновники ЕС рассматривают возможность буферной зоны на Украине

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские чиновники рассматривают возможность создания буферной зоны между российскими и украинскими позициями в рамках мирного урегулирования, пишет Politico. Инициатива находится на стадии предварительного обсуждения среди европейских дипломатов.

Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках мирного соглашения, — указано в СМИ.

Вопрос о глубине зоны остается дискуссионным, как и численность военного контингента для ее патрулирования. Оценки варьируются от четырех до 60 тыс. военнослужащих.

Предполагается, что основную часть иностранного контингента могут составить французские и британские силы, однако никакие страны пока не взяли на себя обязательств. Отмечается, что США не участвуют в этих обсуждениях.

По данным издания, Украина должна будет предоставить основную часть войск для обеспечения безопасности вблизи буферной зоны. Вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Киева остается одним из ключевых в этих дискуссиях.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что Россия может освободить Купянск и Волчанск в Харьковской области до конца года. По его мнению, на Сумском направлении Вооруженные силы России займут Юнаковку и подойдут к Сумам.

буферная зона
обсуждение
Евросоюз
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кадровые гадания»: Песков не стал комментировать сообщения о Козаке
Родителям подсказали, как подготовить первоклассника к школе
Названы работы, которые нужно успеть сделать до конца дачного сезона
Российские экстремалы побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате
Иск сестры Брежневой, возвращение в Россию, слова об СВО: где сейчас Цекало
Российских автомобилистов предупредили об изменениях с 1 сентября
Мошенники активнее используют один мессенджер для кражи персональных данных
«Пропаганда тупости», мнение об СВО, личная жизнь: куда пропал рэпер Элджей
Нутрициолог рассказала о серьезной опасности испорченных яиц
Возможность создания буферной зоны на Украине обсуждается ее союзниками
Юрист раскрыл, в каком случае россиян могут оштрафовать за скворечник
«Кладезь витаминов»: названо неочевидное средство от многих недугов
В России могут ввести новые льготы для родителей малолетних детей
Петров, осуждение СВО, помощь девочке из Донецка: где сейчас Старшенбаум
Военный эксперт озвучил важность освобождения Нелеповки для ДНР
Стало известно, каким будет курс доллара в сентябре
Минпросвещения России определило единый режим работы школ
Роман с Домогаровым, измена мужа, СВО: как живет Марина Александрова
Немецкий бизнес раскритиковал Мерца за одно решение
От «Спящей красавицы» до Наговицыной: список альпинисток, погибших в горах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.