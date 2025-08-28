Военэксперт ответил, что произойдет в зоне СВО до конца года Военэксперт Кнутов: Россия может освободить Купянск и Волчанск до конца года

Россия может освободить Купянск и Волчанск в Харьковской области до конца года, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, на Сумском направлении Вооруженные силы России займут Юнаковку и подойдут к Сумам.

Если говорить о Купянске, то он должен быть практически освобожден к концу года. Если говорить о Сумском направлении и создании буферной зоны, мы можем сказать, что, во всяком случае, Юнаковка будет взята и мы подойдем к Сумам на расстоянии 10–15 километров. Дальше продвижение не будет осуществляться из-за того, что все ресурсы будут направлены на завершение освобождения ДНР. В Харькове будет продвижение в Волчанске, он будет освобожден, — высказался Кнутов.

Он уточнил, что будут взяты в кольцо Покровско-Мирноградская и Славянско-Краматорская агломерации. Кроме того, по мнению Кнутова, российская армия освободит Константиновку, что откроет путь на юг. Военэксперт также выразил уверенность, что в Запорожской области Вооруженные силы России выйдут к Орехово.

Освобождение Купянска уже позволит идти в сторону Харькова с востока на запад и одновременно выходить к Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока. Если говорить о Покровско-Мирноградской агломерации, то я считаю, что судьба ее будет решена. Славянск и Краматорск — это самая главная и крепкая агломерация, на которую делает ставку и Запад. Вероятность того, что эта агломерация будет окружена с трех сторон, достаточно большая, — добавил Кнутов.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ больше не контролируют правобережную часть Волчанска, при этом Киев отказывается признавать провал на фронте. По их данным, аналогичная ситуация наблюдается и с Дегтярным, который ранее освободила российская армия.