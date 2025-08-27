День знаний — 2025
27 августа 2025 в 20:08

Киев уличили в сокрытии провалов ВСУ в Харьковской области

ТАСС: ВСУ потеряли правобережную часть Волчанска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ больше не контролируют правобережную часть Волчанска в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах. Источник ТАСС также рассказал, что Киев отказывается признавать очередной провал на фронте. Аналогичная ситуация наблюдается и с Дегтярным, который ранее освободили ВС РФ.

То ли из-за лени, то ли от некомпетентности украинский мониторинговый ресурс упорно не признает утрату ВСУ всей правобережной части Волчанска. Но они согласны с тем, что бойцы «Севера» форсировали реку Волчью и расширяют плацдарм уже там, — сказал собеседник.

Также стало известно, что ВСУ практически лишились контроля над населенным пунктом Юнаковка в Сумской области. Противник остался на небольшом участке на юго-западной окраине населенного пункта. Киев также не признает потери.

Тем временем в Минобороны России рассказали, что подразделения ВСУ остались без технических средств снабжения на Константиновском направлении в ДНР. Успешную операцию провели расчеты БПЛА Южной группировки войск. Они заметили один наземный робототехнический комплекс (НРТК) и произвели точный сброс. Во время дальнейшего наблюдения был обнаружен второй НРТК, который постигла такая же участь.

ВС РФ
ВСУ
фронт
Харьковская область
