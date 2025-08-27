День знаний — 2025
27 августа 2025 в 18:05

Робототехнические комплексы не доехали до ВСУ в ДНР

МО: операторы БПЛА уничтожили робототехнические комплексы ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения ВСУ лишились технических средств снабжения на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. Как пишет ТАСС, успешную операцию провели расчеты БПЛА Южной группировки войск.

Они не допустили возможности организовать снабжение блокированных подразделений противника при помощи наземных робототехнических комплексов (НРТК), — рассказали там.

Первый НРТК заметили во время передвижения по открытому участку дороги в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Он был уничтожен точным сбросом боеприпаса. Во время дальнейшего наблюдения был обнаружен второй НРТК, который постигла такая же участь.

Также ВС РФ за минувшие сутки поразили пункты управления и места сборки беспилотников ВСУ. По данным ведомства, задачу выполняли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА и ракетные войска. Также в операции участвовала артиллерия.

До этого ВС РФ ударили тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» и артиллерией по позициям ВСУ в Волчанске Харьковской области. На кадрах видны три мощных взрыва. Военкоры назвали произошедшее «огненным адом» для противника.

ВСУ
ВС РФ
ДНР
Минобороны РФ
