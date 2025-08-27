Российская армия нанесла удар по местам сборки беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили пункты управления и места сборки беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, задачу выполняли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА и ракетные войска. Также в операции участвовала артиллерия.

Нанесено поражение радиолокационной станции ПВО ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Также российские войска ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Цели были поражены в 149 районах.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России зачистили северо-западную окраину Часова Яра в ДНР и вышли за пределы города. По его словам, российские бойцы также улучшили тактическое положение севернее населенного пункта Ступочки. В Минобороны эти данные не комментировали.

Российский десантник с позывным Зема рассказал о схватке с иностранными наемниками в зоне СВО. Штурмовики группировки войск «Днепр» столкнулись с гражданами Польши и Румынии.