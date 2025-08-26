Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Боец ВС РФ раскрыл, с кем вступили в бой российские десантники в зоне СВО

Десантник Зема рассказал о бое с польскими и румынскими наемниками в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» столкнулись в зоне спецоперации с иностранными наемниками, сообщил десантник с позывным Зема в беседе с РИА Новости. По словам военнослужащего, противник был укомплектован гражданами Польши и Румынии.

В ходе стрелкового боя российские бойцы идентифицировали противника по иностранной речи. Военный особо подчеркнул разницу в мотивации между наемниками и российскими солдатами.

Мое подразделение сталкивалось в стрелковом бою с поляками, наречие польское, и с румынами <…> Да, слышны были разговоры, речь иностранная, — сказал Зема.

По оценке десантника, уровень морально-психологического состояния иностранных бойцов крайне низкий. Он заявил, что наемники воюют исключительно из-за финансового вознаграждения, без какой-либо идеологической основы.

Ранее боец российской группировки «Днепр» с позывным Увар смог спасти раненого сослуживца и обратить в бегство спецназ ГУР Минобороны Украины, зайдя в тыл. Инцидент произошел 9 мая во время отражения атаки Вооруженных сил Украины на Малые Щербаки Запорожской области.

Прежде замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что подразделения ВСУ практически полностью вытеснены из Серебрянского лесничества в ЛНР. По его словам, этот район был зоной активных боев — противник регулярно направлял туда силы.

