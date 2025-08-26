Боец спас жизнь сослуживца и обратил в бегство украинский спецназ Боец «Днепра» эвакуировал сослуживца и обратил в бегство спецназ ГУР ВСУ

Боец российской группировки «Днепр» с позывным Увар смог спасти раненого сослуживца и обратить в бегство спецназ ГУР Минобороны Украины, зайдя в тыл, сообщил заместитель командира батальона с позывным Соловей. По его словам, которые приводит РИА Новости, инцидент произошел 9 мая во время отражения атаки Вооруженных сил Украины на Малые Щербаки Запорожской области.

Выполнял задачу по закреплению и отражению атаки противника и в процессе эвакуировал раненого бойца. Наш солдат выполнил первоочередную задачу, спас жизнь сослуживца, эвакуировав его в «желтую зону», после чего Увар вернулся, осуществил заход с фланга и вступил в стрелковый бой, — сообщил командир.

Ранее в Минобороны России сообщили, что младший сержант Сергей Пироженко проявил героизм во время обстрела со стороны ВСУ. После выполнения боевых задач его взвод попал под огонь противника, и он, несмотря на собственное ранение, эвакуировал раненых сослуживцев в безопасный район.

Также стало известно, что российский солдат спас пятерых человек от дрона противника в одиночку. В частности, штурмовик с позывным Алмаз рассказал, как товарищ отбил беспилотник прикладом автомата.