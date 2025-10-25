Украинский пленный призвал солдат ВСУ не рисковать жизнью за Зеленского Пленный Радченко призвал солдат ВСУ сдаваться в плен и не рисковать жизнью

Украинский военнопленный Евгений Радченко обратился к своим сослуживцам с призывом сдаваться в плен, видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС. Он также попросил их не подвергать свою жизнь опасности ради президента Украины Владимира Зеленского.

Парни, лучше сдайтесь в плен. Будет лучше. Жизнь свою сохраните, не умирайте за интересы Зеленского, — сказал Радченко.

Он также поделился, что был мобилизован, несмотря на проблемы со здоровьем. Затем в течение месяца проходил подготовку в Черниговской области. Военнопленный отметил, что украинские войска сталкиваются с трудностями на поле боя из-за недостаточного количества личного состава. Тем не менее, командиры требуют неукоснительного выполнения всех приказов.

Ранее Александр Рябенко, попавший в российский плен, рассказал о доброжелательном отношении и призвал сдаваться украинских солдат, отметив, что слухи о жестоком обращении не соответствуют действительности. По его словам, он попал в украинскую армию после задержания сотрудниками ТЦК, прошел короткую медицинскую комиссию и был отправлен на фронт, где его взяли в плен российские военные из группировки «Север».