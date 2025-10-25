Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 11:12

Украинский пленный призвал солдат ВСУ не рисковать жизнью за Зеленского

Пленный Радченко призвал солдат ВСУ сдаваться в плен и не рисковать жизнью

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинский военнопленный Евгений Радченко обратился к своим сослуживцам с призывом сдаваться в плен, видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС. Он также попросил их не подвергать свою жизнь опасности ради президента Украины Владимира Зеленского.

Парни, лучше сдайтесь в плен. Будет лучше. Жизнь свою сохраните, не умирайте за интересы Зеленского, — сказал Радченко.

Он также поделился, что был мобилизован, несмотря на проблемы со здоровьем. Затем в течение месяца проходил подготовку в Черниговской области. Военнопленный отметил, что украинские войска сталкиваются с трудностями на поле боя из-за недостаточного количества личного состава. Тем не менее, командиры требуют неукоснительного выполнения всех приказов.

Ранее Александр Рябенко, попавший в российский плен, рассказал о доброжелательном отношении и призвал сдаваться украинских солдат, отметив, что слухи о жестоком обращении не соответствуют действительности. По его словам, он попал в украинскую армию после задержания сотрудниками ТЦК, прошел короткую медицинскую комиссию и был отправлен на фронт, где его взяли в плен российские военные из группировки «Север».

военнопленные
Украина
Владимир Зеленский
сослуживцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
В Казани тракторист убил девушку ковшом
Украинский пленный призвал солдат ВСУ не рисковать жизнью за Зеленского
Как приготовить настоящие турецкие лепешки гезлеме с сыром за час
Ушедшая из России популярная компания продлила права на товарный знак
Мужчина и младенец погибли в ДТП под Пензой
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.