«Дружественные ребята»: украинец рассказал, как к нему относятся в плену Пленный боец ВСУ Рябенко рассказал о дружелюбном отношении в российском плену

Украинский военнопленный Александр Рябенко рассказал, что к нему дружелюбно относятся в российском плену. Он также призвал других солдат ВСУ сдаваться на поле боя, отметив, что украинские СМИ лгут о якобы нечеловеческом отношении к пленным, передает РИА Новости.

Сдался без сопротивления. <…> Мама, я живой, нахожусь в плену русском. Здесь ко мне относятся хорошо, дружественные ребята. <…> Ко мне относились в плену очень дружелюбно. Если есть возможность, сдавайтесь в плен. Сдавайтесь в плен. Здесь нормально относятся. В плену не так страшно, как обрисовывают в средствах массовой информации, — поделился Рябенко.

Пленный рассказал, что попал в ряды украинской армии после того, как его схватили сотрудники ТЦК. По его словам, после быстрой медкомиссии его сразу отправили на фронт, где его и взяли в плен российские военные из группировки войск «Север».

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.