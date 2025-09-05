Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 15:56

В США назвали необычных кандидатов для охраны буферной зоны на Украине

NBC: США обсуждают создание буферной зоны на Украине без участия войск НАТО

США и европейские страны изучают возможность создания крупной демилитаризованной буферной зоны на территории Украины, сообщает американский телеканал NBC News. По его данным, охрану этой зоны могут обеспечить военные контингенты стран, не входящих в НАТО.

США взяли бы на себя ведущую роль в наблюдении за буферной зоной, используя беспилотники и спутники, а также другие разведывательные средства. <…> Зону могли бы затем охранять войска одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, например, Саудовской Аравии или даже Бангладеш. Американские войска на территории Украины размещаться не будут, — говорится в материале.

Как поясняют источники, такое решение обусловлено необходимостью избежать реакции Москвы, для которой любое участие НАТО стало бы «серьезным вопросом». Вместо коллективных гарантий Альянса рассматривается модель двусторонних соглашений Киева с отдельными странами-союзниками.

Ключевым аспектом является то, что такая модель не предусматривает действия пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. Это позволяет предоставить Киеву гарантии безопасности без прямого вовлечения военных структур Альянса.

Ранее американские СМИ писали, что президент России Владимир Путин резко ответил на планы Запада разместить иностранные войска на территории Украины для обеспечения будущего мирного соглашения. Авторы публикации напомнили, что российский лидер призвал учитывать возможные последствия таких шагов.

