На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине WP: Путин резко ответил Западу на планы по размещению войск в Украине

Президент России Владимир Путин резко ответил на планы Запада разместить иностранные войска на территории Украины для обеспечения будущего мирного соглашения, сообщает The Washington Post. Авторы публикации напомнили, что российский лидер призвал учитывать возможные последствия таких шагов.

Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения, — сказал Путин.

Вместе с тем Путин, как сказано в публикации, отмечал, что в случае достижения долгосрочного мира необходимость в нахождении иностранных войск на Украине исчезнет.

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину является безумным и приведет к мировой войне. По его мнению, заявления главы государства выглядят как бессмысленная провокация.

Тем временем издание Military Times со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что система противовоздушной обороны European Sky Shield является более предпочтительной гарантией безопасности для Украины, поскольку отправка европейских войск может быть дорогой и ненадежной. Он напомнил, что видение ЕС гарантий безопасности для украинцев подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта, а также тренировку ВСУ.