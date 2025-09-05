Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:23

«Безумие»: во Франции осудили план Макрона по отправке военных на Украину

Политик Дюпон-Эньян: план Макрона по военным на Украине приведет к мировой войне

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину является безумным и приведет к мировой войне, заявил в соцсети X лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По его мнению, заявления главы государства выглядят как бессмысленная провокация.

Бессмысленная провокация, которая приближает нас к мировой войне! Какое же безумие! — написал Дюпон-Эньян.

Ранее Макрон заявил, что 26 государств сообщили о готовности направить свои воинские контингенты на Украину после прекращения там боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, указал он.

В свою очередь независимый военный эксперт Александр Храмчихин отметил, что «коалиция желающих» в теории может принять план размещения своих воинских контингентов на Украине. Однако до реальных действий дело все же не дойдет, уверен он.

В «коалицию желающих» входят не только европейские страны, но и государства Азии, Тихоокеанского региона и Канады. Всего на встрече 4 сентября в Елисейском дворце собрались представители 35 государств.

Франция
Эммануэль Макрон
Украина
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Warner Bros. обвинила Midjourney в наглости и подала в суд на компанию
«Бабье лето» вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные
Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за $3,6 млн
Два мотоцикла и машина каршеринга столкнулись на юго-западе Москвы
Губернатор Забайкалья назвал неочевидный плюс строительства «Силы Сибири-2»
Владельцев дач в Свердловской области предупредили о сбежавших из СИЗО
Подростка арестовали за теракт на железной дороге
Известный тренер объяснил, почему Россия не смогла обыграть Иорданию
Синоптик предупредил о «радиационных» туманах
Врач объяснил, какая бактерия угрожает туристам в Турции
Стало известно, что грозит Тарасовой за ввоз каннабиса
«112»: Аглаю Тарасову привезли в суд для избрания меры пресечения
«Безумие»: во Франции осудили план Макрона по отправке военных на Украину
Парень Аглаи Тарасовой высказался о ее задержании
15 исторических загадок, которые до сих пор не раскрыты
Названы сервисы, которые будут доступны россиянам в периоды ограничений
Развод, возвращение на сцену, отношение к СВО: как живет Михаил Ефремов
В «Ленкоме» и Центре драматургии спрогнозировали трудности после слияния
«Это чудо»: Варшавер о возможности оставаться президентом «Ленкома»
МО озвучило количество освобожденных населенных пунктов ДНР за неделю
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.