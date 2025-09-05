«Безумие»: во Франции осудили план Макрона по отправке военных на Украину

«Безумие»: во Франции осудили план Макрона по отправке военных на Украину Политик Дюпон-Эньян: план Макрона по военным на Украине приведет к мировой войне

План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину является безумным и приведет к мировой войне, заявил в соцсети X лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По его мнению, заявления главы государства выглядят как бессмысленная провокация.

Бессмысленная провокация, которая приближает нас к мировой войне! Какое же безумие! — написал Дюпон-Эньян.

Ранее Макрон заявил, что 26 государств сообщили о готовности направить свои воинские контингенты на Украину после прекращения там боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, указал он.

В свою очередь независимый военный эксперт Александр Храмчихин отметил, что «коалиция желающих» в теории может принять план размещения своих воинских контингентов на Украине. Однако до реальных действий дело все же не дойдет, уверен он.

В «коалицию желающих» входят не только европейские страны, но и государства Азии, Тихоокеанского региона и Канады. Всего на встрече 4 сентября в Елисейском дворце собрались представители 35 государств.