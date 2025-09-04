Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 19:52

Военэксперт спрогнозировал, отправит ли Запад солдат на Украину

Военэксперт Храмчихин: «коалиция желающих» не отправит солдат на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Коалиция желающих» в теории может принять план размещения своих воинских контингентов на Украине, сказал в беседе с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. Однако до реальных действий дело все же не дойдет, уверен он.

Принять этот план будет сложно, потому что среди «желающих» слишком много нежелающих. В ЕС, конечно, могут всех нежелающих исключить из коалиции и оставить только тех, кто за, но план все равно будет проблемой, — пояснил собеседник.

Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о недопустимости размещения зарубежных воинских контингентов на Украине.

Следовательно, ничего такого не будет. Кроме того, «желающие» собираются разместить войска после объявления перемирия. Но Россия также многократно заявляла, и даже президент США Дональд Трамп с этим согласился, что перемирия не будет — будет только окончательный мир. А в этом мире, очевидно, должно быть прописано отсутствие иностранных войск на Украине вообще навсегда, — подчеркнул Храмчихин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 государств сообщили о готовности направить свои воинские контингенты на Украину после прекращения там боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, указал он.

Украина
Европа
Запад
военные
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Павел Воробьев
П. Воробьев
