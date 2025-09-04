Военэксперт спрогнозировал, отправит ли Запад солдат на Украину

«Коалиция желающих» в теории может принять план размещения своих воинских контингентов на Украине, сказал в беседе с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. Однако до реальных действий дело все же не дойдет, уверен он.

Принять этот план будет сложно, потому что среди «желающих» слишком много нежелающих. В ЕС, конечно, могут всех нежелающих исключить из коалиции и оставить только тех, кто за, но план все равно будет проблемой, — пояснил собеседник.

Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о недопустимости размещения зарубежных воинских контингентов на Украине.

Следовательно, ничего такого не будет. Кроме того, «желающие» собираются разместить войска после объявления перемирия. Но Россия также многократно заявляла, и даже президент США Дональд Трамп с этим согласился, что перемирия не будет — будет только окончательный мир. А в этом мире, очевидно, должно быть прописано отсутствие иностранных войск на Украине вообще навсегда, — подчеркнул Храмчихин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что 26 государств сообщили о готовности направить свои воинские контингенты на Украину после прекращения там боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, указал он.