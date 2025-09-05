В Киеве запаниковали из-за отправки европейских войск на Украину

Система противовоздушной обороны European Sky Shield является более предпочтительной гарантией безопасности для Украины, поскольку отправка европейских войск может быть дорогой и ненадежной, пишет Military Times со ссылкой на украинского чиновника. Он напомнил, что видение ЕС гарантий безопасности для украинцев подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта, а также тренировку ВСУ.

Размещение войск на земле станет дорогостоящей гарантией безопасности с неподтвержденными практикой результатами, — подчеркнул собеседник издания.

Также он задался вопросом, будут ли присланные Европой войска вступать в бой в случае возможного нападения. По мнению чиновника, «Европейский небесный щит» в этом плане гораздо более надежен. Инициатива была запущена Германией в августе 2022 года. Сейчас она объединяет 19 стран, включая членов НАТО.

Ранее сообщалось, что Румыния не будет направлять свои войска на Украину. Как отметил румынский президент Никушор Дан, страна при этом окажет содействие операциям по поддержанию мира. С похожим заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, республика не собирается отправлять солдат на украинскую территорию даже в случае урегулирования конфликта.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что входящие в так называемую коалицию желающих 26 стран выразили готовность направить войска на Украину. Он уточнил, что в ближайшие дни планируется окончательно согласовать участие Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности для Киева.