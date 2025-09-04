Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 18:07

Польша поставила точку в вопросе отправки войск на Украину

Туск заверил, что Польша не направит войска на Украину даже после урегулирования

Польша не собирается отправлять свои войска на Украину даже в случае урегулирования конфликта в стране, заявил премьер-министр республики Дональд Туск после встречи лидеров стран «коалиции желающих», прошедшей в Париже. Выступление политика транслировало Польское телевидение. При этом глава государства отметил, что некоторые страны все же гарантировали присутствие армий на Украине, либо участие в гарантиях безопасности.

Отдельные страны гарантируют или свое присутствие или участие в гарантиях безопасности Украины. Польша не предусматривает направления солдат на Украину в том числе после окончания [конфликта], — заявил Туск.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что среди «коалиции желающих» готовность направить войска на Украину выразили сразу 26 стран. По его словам, согласовать участие США в обеспечении гарантий безопасности для Киева планируется в ближайшие дни.

Кроме того, «коалиция желающих» выразила готовность снабжать Украину дальнобойными ракетами. Как уточнили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, он положительно оценил намерения партнеров укрепить обороноспособность Киева.

