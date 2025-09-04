Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 16:21

«Коалиция желающих» приняла неожиданное решение по ракетам для Киева

«Коалиция желающих» выступила за передачу Киеву дальнобойных ракет

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

«Коалиция желающих» выразила готовность снабжать Украину дальнобойными ракетами, сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам виртуальной встречи. В заявлении отмечается, что глава правительства положительно оценил намерения партнеров укрепить обороноспособность Киева такими поставками.

Премьер-министр также приветствовал заявления партнеров из «коалиции желающих» о поставке Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления ее обороноспособности, — говорится в сообщении.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что канцлер Германии Фридрих Мерц распорядился максимально скрыть участие страны в поставках Украине крылатых ракет Taurus для ударов по российской территории. По информации ведомства, после избрания Мерц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить это вооружение. В СВР уточнили, что с ракет снимают заводскую маркировку и заменяют отдельные детали. Однако полностью скрыть участие Германии невозможно, поскольку управлять Taurus могут только немецкие военнослужащие.

ракеты
Украина
Великобритания
Кир Стармер
